Nagradili najboljše vinarje in oljkarje

Občinski praznik z 59. razstavo vin v Zgoniku je bil kljub slabemu vremenu po mnenju organizatorjev nadvse uspešen. Občina Zgonik in domače društvo Rdeča zvezda sta letos občanom in obiskovalcem ponudila novo obliko praznovanja, v katero sta vključili priljubljeno tekmovanje med vinarji in oljkarji.

Vinarji in oljkarji

Glavni junaki nedeljskega večera pa so bili vinarji zgoniške občine in oljkarji tržaške pokrajine. Med temi so si prve tri nagrade po vrsti zagotovili Egon Doljak, Damjan Milič in Elena Gruden. Omembe vredno pa je bilo olje Denisa Doljaka, Tamare Pieri, Marina Pernarcicha, Aleksa Milica in Ivana-Giovannija Budina.

Med vinarji so veliko zlato odličje prejeli Martin Lovrenčič za vitovsko ter kmetija Ostrouška za vitovsko in malvazijo, kmetija Jožko Colja za teran, kmetija Štolfa za rdeče in Rado Milič za belo vino. Zlato odličje so namenili Gigiju Furlanu, kmetijam Fabjan, Žbogar ter Jožko Colja za vitovsko, Marku Miliču za rdeče, kmetijam Fabjan, Ostrouška in Žbogar za teran, Martinu Lovrenčiču, kmetiji Štolfa in Marvinu Pipanu za belo vino.