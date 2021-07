Najdišči ponovno vabita obiskovalce

Ljubitelji arheologije bodo lahko spet uživali na dveh tržaških najdiščih. Od prihodnjega konca tedna ponovno odpirata vrata Antiquarium v Semeniški ulici in paleokrščanska bazilika v Ul. Madonna del mare, ki se pridružujeta Mitrovi jami v Občini Devin - Nabrežina. Za sprejemanje obiskovalcev bo skrbela socialna zadruga La Collina.

Antiquarium bo na voljo ob sobotah od 10. do 12. ure ter od 16. do 18. ure. Na ogled sta odsek starorimskega obzidja, ki ga je dal leta 33-32 pr.n.š zgraditi cesar Oktavijan, da bi zaščitil tedanji Tergestum in bazen iz 2. stoletja po n. št., v katerem so verjetno predelovali olje. Zgodnjekrščanska bazilika pa bo na ogled ob sobotah popoldne od 16. do do 18. ure in ob nedeljah zjutraj od 10. do 12. ure. Objekt, ki ima tloris v obliki latinskega križa s poligonalno apsido, je bil zgrajen med začetkom 5. in koncem 6. stoletja. Posebno zanimiva so njegova mozaična tla, izdelana v dveh fazah.