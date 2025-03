Med vozovi je na 56. Kraškem pustu slavil voz Levi v fešti!, ki so ga ustvarili v Medjevasi-Štivanu. Na drugo mesto so se uvrstili pustarji iz Praprota z vozom Bulše tramvaj ku letečaz jajca. Na tretjem mestu so bili pustarji iz Šempolaja z Vasjo igrač.

Na četrto mesto so se uvrstili pustarji iz Doberdoba, na peto mesto pa voz iz Slivnega.

Za pustarje iz Medjevasi-Štivana je to druga zaporedna zmaga na Kraškem pustu.