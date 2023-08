Najmlajše približujejo kakovostnemu nastopu

Četrti festival Gledališče v parku se je letos začel z interaktivno predstavo Mineštra-la-la. Zaradi napovedanega slabega vremena je SDD Jaka Štoka povabil svojo mlado publiko v proseški Kulturni dom, ne pa kot običajno v kontovelski Park miru, kjer sta igralki Miša Gerič Špacapan in Ana Raščan iz lendavskega Miškinega gledališča pričarali zgodbo male pikapolonice Pike, ki je na sebi imela samo pet pik, ne pa sedem kot vse druge pikapolonice.

Še tri predstave bodo avgusta razveselile male ljubitelje gledališča. V četrtek bo že na vrsti lutkovna predstava Gledališča Fru Fru Vidkova srajčica.

Z delavnicami do odra

Dramsko društvo Jaka Štoka že kakih 15 let ne premore srednješolske gledališke skupine. Udejstvovanje z gledališčem je namreč ena prvih aktivnosti, ki jih otroci pri prehodu v nižjo srednjo šolo črtajo iz seznama obšolskih obveznosti. Do sprememb pa bi lahko prišlo že v naslednji sezoni. Otroci, ki so začeli gledališke veščine osvajati pri treh letih so danes namreč srednješolci, sedem se jih je pred mesecem dni udeležilo izpopolnjevanja z gledališkim režiserjem in mentorjem Gregorjem Gečem, ki z društvom sodeluje že dvajset let. »Otroci so pilili gledališko tehniko in slovenski jezik, vadili improvizacijo, izgovarjavo ter nastopanje na odru,« je razložila mentorica pri dramskem društvu Nicole Starc in dodala, da je v osnovnošolsko skupino trenutno včlanjenih 20 otrok.

Dobro pa obeta tudi poletna gledališka delavnica, ki bo na sporedu med 21. in 25. avgustom. Že sedmo leto bo društvo povabilo v svojo sredo otroke od 3 do 10 let in jim od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro ponudilo prve korake v svet gledališča.