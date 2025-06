Največji cirkus na svetu prispel v Trst

Z dvigom šotora Grand Chapiteau, ki v višino meri 19 metrov, v širino pa 51 metrov, se je včeraj začelo odštevanje na tržaško premiero svetovne cirkuške atrakcije iz Kanade Cirque du Soleil. Od 13. junija do 13. julija bodo obiskovalci na parceli med silosom in Starim pristaniščem uživali ob prenovljeni predstavi Alegría - In a new Light, za katero so do zdaj v Trstu prodali že 40 tisoč vstopnic. V enem mesecu organizatorji, Stalno gledališče FJK, pričakujejo okoli 80 tisoč obiskovalcev, med njimi tudi veliko tujcev in gostov iz drugih regij.

Konvoj tovornjakov z vso opremo je v Trst prispel na začetku tedna. Na območju silosa so jih začeli raztovarjati takoj ob prihodu, kar je trajalo več ur, pri tem pa jim je pomagalo veliko lokalnih delavcev, ki so jih najeli preko deželnega rekrutiranja. Včeraj okoli ure kosila so osrednji šotor, pod katerim bo potekala predstava Alegría, dvignili ob prisotnosti medijev. Kar sto mož je bilo potrebnih, da so uigrano in usklajeno dvignili več sto železnih stebrov, ki držijo pokonci beli šotor Grand Chapiteau. Zakaj bele barve? Zato, ker ta barva odbija učinek sonca, s čimer bodo zmanjševali porabo energije in izpust toplogrednih plinov, so pojasnili predstavniki slovitega cirkusa in dodali, da bodo za postavitev celotne cirkuške infrastrukture potrebovali osem dni.

Oprema, ki so jo v Trst pripeljali v 77 tovornjakih, tehta kar 2000 ton. V prihodnjih dneh bodo postavili še dva manjša šotora pred osrednjim prizoriščem, v katerih bodo uredili trgovinico s spominki te cirkuške skupine in bar s hrano in pijačo. Šotor za umetnike, ki bodo v Trst prispeli v torek, so postavili v preteklih dneh. Ta stoji za areno Grand Chapiteau.

Predstava Alegría bo ognjeni krst v Trstu doživela prihodnji petek ob 21.30. Do 13. julija se bo zvrstilo še 40 ponovitev, cena vstopnic pa gre od 51 do 165 evrov. Te je mogoče kupiti tudi po spletu www.ticketone.it.

