Namesto nekdanje pošte luksuzna stanovanja

Pri Sveti Mariji Magdaleni so včeraj, na praznik zavetnice, odkrili novo tablo, ki mimoidočim predstavlja zgodovino kraja. Samo v italijanskem jeziku povzema zgodbo Gregorja Zidarja in njegove družine, ki je ob križišču, kjer se po Ulici Molino a vento začne Reška cesta, zgradil štiri stavbe. V njih so med 19. in 20. stoletjem domovale različne dejavnosti, med njimi pošta s hlevom in živino za dostavo. Tam, »pri Gregoriotu«, so se kasneje zbirali prebivalci te mestne četrti in imeli svoj trg, kljub temu, da je bilo zemljišče zasebno.

»Na dan, ko praznujemo svetnico, po kateri je naša četrt poimenovana, odkrivamo četrto informativno tablo, ki govori o naši zgodovini. Prvo smo postavili v Ulici Kobler, drugo na vogalu med ulicama Patrizio in Campanelle, tretjo pa na kraju, kjer je nekoč stala železniška postaja nad Sv. Ano,« je povedal Valdo Cozzi, predstavnik odbora Maddalena vive. Spomnil je, da bodo objekte kmalu porušili in na njihovem mestu zgradili luksuzne stanovanjske bloke. »Prosili smo, naj se ne prenaglijo in naj med gradnjo upoštevajo zeleni obroč, ki ga načrtujemo, da bi prebivalcem četrti ponudili več zelenic,« je dodal. Odbor je pred leti izdelal načrt omenjenega zelenega obroča, to je poti, ki bi povezovala parke in zelenice med Ulico Marenzi, parkom Vile Sartorio in kolesarsko stezo Cottur. »Podjetje, ki bo gradilo nove stavbe, prosimo, naj prebivalcem te četrti pusti prehod in možnost uporabe trga, tako kot nekoč,« je še povedal Cozzi.