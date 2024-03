Napovedano rušenje nekdanje gostilne Pavan ustavili

Danes po 10. uri so v Ulici Frausin pri Sv. Jakobu ustavili napovedano rušenje nekdanje gostilne Pavan. Dela izvaja podjetje CP Costruzioni.

Vodjo delovišča je pred začetkom del presenetila novica, da je občina v sredo prejela uraden opomin, s katerim so člani Odbora za Sv. Jakob, prebivalci Ulice Frausin, starši tamkajšnje slovenske večstopenjske šole in društvo Campo libero z drugimi občani opozorili na nezakonitost delovišča. Trdijo namreč, da občina ni sledila postopkom, ki jih zahteva tako pomembno dejanje, kot je rušenje stavbe, ki je med drugim med najstarejšimi pri Sv. Jakobu, vključena v seznam kulturnih znamenitosti mesta.

Danes dopoldne so krajani in aktivisti iz zgoraj omenjenih skupin podpisnikov opomina izročili dokument vodji delovišča, ki je takoj ukazal delavcem, naj upihnejo stroje in se pri občini pozanimal, ali lahko izpostavljene vsebine, o katerih smo poročali tudi v včerajšnjem dnevniku, ovirajo potek del. Medtem se je tudi vreme poslabšalo in napovedan močan dež bi v vsakem primeru onemogočil rušenje. Delavci so tako okrog 10.45 odšli, lokalna policija pa je v prvih popoldanskih urah ponovno odprla ulico za promet.

