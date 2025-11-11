Nasilnega Tunizijca so pregnali iz Italije

25. oktobra so tržaški policisti deportirali v domovino tunizijskega državljana, ki se je v Italiji nahajal nezakonito. Ta ni bil njegov prvi pregon iz Italije.

Tunizijec, star 22 let, je osumljenec v več postopkih, tožilstvo sumi, da je bil vpleten v pretepe, zagrešil naj bi preprečitev uradnega dejanja uradni osebi, rope, tatvine v oteževalnih okoliščinah, grožnje, nasilne poškodbe, obtožen je tudi posedovanja orožja oziroma drugih objektov, z namenom povzročitve poškodb.

Tržaško sodišče je mladeniča junija letos prvostopenjsko obsodilo na pet let in pol zapora zaradi skupinskega spolnega nasilja. Zaradi njegove nasilnosti in nevarnosti za družbo je tržaška prefektura odredila njegovo deportacijo. V Tunizijo se je, po krajšem postanku v centru za repatriacijo v Gradišču ob Soči, vrnil 25. oktobra.