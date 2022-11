Nasilnež napadel dva taksista, mimoidočega fanta in karabinjerja

Karabinjeri so v noči s četrtka na petek imeli pestro noč, saj so obravnavali nasilnega kršitelja, ki je v bližini Goldonijeva trga skakal po avtomobilskih pokrovih motorjev, udaril dva taksista, enega mladeniča, spravil pa se je tudi na karabinjerja, ki je napadalca skušal umiriti. Do izgreda je prišlo malo pred eno uro ponoči, do živega pa je napadalcu prišel šele solzivec. Taksisti so zelo zaskrbljeni za svojo varnost, zaradi česar zahtevajo srečanje s kvestorjem. Trije taksisti, ki so imeli opravka z razgretim nasilnežem, so se tako prestrašili, da danes ne ponujajo storitev.

