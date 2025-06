Nasprotniki žičnice odločno za ustavitev »absurdnega« projekta

Nasprotniki žičniške infrastrukture, združeni v Odbor No Ovovia in v druge civilne iniciative, so se tudi včeraj zbrali pod Mestno hišo in z žvižgi, ragljami, piščalkami, pokrovkami in zastavami izražali svoje nasprotovanje projektu, ki na območju gozda Boved predvideva postavitev okoli 20 stebrov. Tokrat so se pod Mestno hišo zbrali v manjšem številu kot pred dvema tednoma, ko je protestiralo okrog 500 ljudi. A čeprav jih je bilo včeraj bistveno manj, po ocenah policije okoli 100, niso bili nič manj glasni.

Medtem ko se je iz zvočnikov širil glas mestnih svetnikov leve sredine, ki so med razpravo z argumenti utemeljevali svoje nasprotovanje kabinski žičnici, so protestniki rotili mestne oblasti, naj se premislijo in naj ustavijo projekt, ki so ga označili kot absurd. Vzklikali so tudi: »Žičnica je norost«, »Dovolj nam je«. Na tla so razgrnili transparente z napisi »Ovovia: La grande idiozia«, »Non sulle nostre teste«.