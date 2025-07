»Ne da bi opazili, plastika konča tudi v naš krožnik«

Čeprav je ne opazimo, se njena prisotnost v morjih in oceanih iz leta v leto veča. Po podatkih Združenih narodov je bilo leta 2017 v morjih prisotnih 51 bilijonov delcev mikroplastike. Iz raziskave, ki jo je pred dvema letoma objavila spletna znanstvena revija Plos One, kaže, da je število v letu 2019 poskočilo na več kot 170 trilijonov delcev plastike, ki plavajo po oceanih po vsem svetu. Pomemben del teh delcev so mikroplastika. Ta nastaja na primer pri pranju sintetičnih oblačil in pri razgradnji večjih plastičnih predmetov, v morje pa se iztekajo tudi delci, ki nastanejo ob površinski obrabi pnevmatik zaradi vožnje, je pojasnil biolog Carlo Franzosini. Tržaški raziskovalec - soustanovitelj zadruge Shoreline, ki združuje morske biologe in druge raziskovalce, ter sodelavec Miramarskega morskega rezervata - bo danes v tržaškem Znanstvenem imaginariju postregel s predavanjem o mikroplastiki (V Skladišču 26 ob 16. uri). Za Primorski dnevnik pa je razkril, katere so pravzaprav posledice velikih količin mikroplastike v morju in kako ta vpliva na okolje in človeka.

Bolj zahrbtna od plastenk in stekleničk je vsiljivka mikroplastika: tako se glasi naslov današnjega predavanja. Zakaj je zahrbtna in kaj povzroča?

V razvitejših državah bomo danes težje naleteli na vidne kupe makroplastike in torej na prave plastične smeti v morju. Naprednejše ekonomije pa so tiste, ki proizvajajo več mikroplastike. Ta vdere direktno v prehranjevalno verigo skozi plankton, nato skozi modre ribe, večje ribe in druge morske organizme. Ne da bi mi opazili, se tako znajde v našem krožniku. Majhne plastične delce zaužijemo tudi skozi vodo in zrak.

Katera je točna definicija za mikroplastiko?

Po definiciji, ki se je najbolj uveljavila in jo upoštevamo pri izvajanju popisovanj na plažah, spadajo v mikroplastiko delci, manjši od petih milimetrov. Gre pa za definicijo, ki je primerna kot rečeno za popisovanja, medtem ko je velikost delcev, ki lahko prečkajo krvno-možgansko pregrado ali prodrejo v celice, okrog deset tisočink milimetra - v tem primeru pa govorimo o nanoplastiki.