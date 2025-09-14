Nedelja bo na Dragi dan obiska slovenske predsednice

Kam gre naša civilizacija? Katera načela in vrednote, ki so nekoč tvorile njeno jedro, še živijo? Na ta vprašanja so danes popoldne pod šotorom na ploščadi openskega Marijanišča odgovarjali operna pevka Bernarda Fink, razvijalka programske opreme in podpredsednica Slovenske demokratske mladine Karin Planinšek, ter teolog in filozof Ivan Štuhec. Z razpravo o prihodnosti življenja v zahodnem svetu so sogovorniki odprli drugi dan jubilejnih 60. študijskih dnevov Draga. Spregovorili so o egocentrizmu današnjega človeka, pa o vrednotah, kot so družina in pomoč sočloveku.

Udeležence študijskih dnevov Draga bo pod šotorom v parku Finžgarjevega doma na Opčinah jutri ob 15.45 nagovorila Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije. Zadnji dan drage se bo sicer pričel z mašo ob 9. uri. Ob 10.30 bo tekla beseda o etičnih dilemah ob koncu življenja. Ob 15.30 bodo pisatelju Zorku Simčiču izročili Peterlinovo nagrado, nazadnje bo ob 16. uri govor o vojni in miru v svetu. Pogovarjali se bodo Valentin Areh, Božo Cerar in Jože Plut.