Nekaj milj pred Barkovljami zagledali sinjega morskega psa (VIDEO)

V Tržaškem zalivu je danes zjutraj nekaj milj pred Barkovljami član jadralnega kluba SVBG Adriano Condello zagledal in ujel v objektiv sinjega morskega psa. Šlo je za mladiča, dolgega približno poldrugi meter. O dogodku je obvestil strokovnjake Miramarskega morskega rezervata, ki so videoposnetek objavili na družbenih omrežjih.

Čeprav gre morskega psa, ki je zaradi ugodnih pogojev za razmnoževanje razmeroma razširjen v severnem Jadranu, gre za močno ogroženo in strogo zaščiteno vrsto, saj se mnogokrat naključno ulovi v ribiške mreže, so med drugim zapisali. V dolžino lahko zraste tudi do okrog štirih metrov, odrasli primerki pa lahko tehtajo do 180 kilogramov. Sinji morski pes je lahko tudi nevaren za človeka.