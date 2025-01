Nekdanja osmica v Zgoniku postala kraj za skupnost

Družbeno vključevanje in pozornost do najšibkejših, a tudi enostavno druženje in spoznavanje sosedov iz drugih vasi so cilji novonastalega centra za razvoj projekta Habitat Mikroobmočje, ki ga omogočajo občine Julijsko-kraškega območja, zdravstveno podjetje Asugi, družba za neprofitne gradnje Ater in društvo De Banfield. Na kmetiji Žigon, kjer je nekoč domovala znana vaška osmica, so prostore preuredili in jih v kratkem času spremenili v kraj za skupnost.

Priročna zlasti s Krasa

»Z načrtovanjem smo začeli pred enim letom,« je včeraj na uradnem odprtju prostorov povedala zgoniška županja in predsednica skupščine županov Monica Hrovatin, »in se danes veselimo predaje namenu Integriranega socialno zdravstvenega središča za vse občane.« A ne le za zgoniške občane, saj zgoniški projekt Habitat Mikroobmočje združuje potrebe petih občin na Tržaškem - miljske, dolinske, repentabrske, zgoniške in devinsko-nabrežinske. Najbolj priročno bo sicer prebivalcem kraških občin, ki doslej še niso imeli podobnega središča.