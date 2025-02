Nemci so med 2. svetovno vojno vadili na trgu v Boljuncu

Zgodovina boljunskega življa je bogatejša za novo zbirko pričevanj. V knjigo sta jo prelila avtor Vojko Slavec in Slovensko kulturno društvo Prešeren, ki je zbirko izdalo. Krstna predstavitev dela Čas, spomin, ljudje - Boljunec po pripovedi vaščanov o dogodkih 20. stoletja je potekala v nedeljo popoldne v dolinskem občinskem gledališču Prešeren med slovesnostjo ob kulturnem prazniku, ki sta jo priredila društvo in Občinska knjižnica.

Boljunčan Vojko Slavec ima za sabo že podobno zbirko z naslovom Replce (ZTT, 2017). Po izidu te pa se je oglasil še marsikdo z dodatnimi spomini ali z dobrohotnim očitkom, da ni beležil dogajanja v breški vasi med drugo svetovno vojno. Mlajši Boljunčani so ga pobarali, ali bi kaj napisal o dogajanju v povojnem času. Med obdobjem pandemije je tako začel sestavljati novo publikacijo.

Slavec je med pogovorom nizal spomine in anekdote. O drugi svetovni vojni ga niso na primer zanimale vojaške akcije, a življenje ljudi. Med zadnjim letom vojne so tudi Boljunec na primer zasedli Nemci. Starejši domačini so obvladali nemščino in so se pogovarjali z vojaki. Nekateri od teh so sami razlagali, da se z nacizmom ne strinjajo, a da se morajo podrejati vojaški disciplini. Nemške čete so vadile na trgu Gorici: vojaki so otrokom dovoljevali, da korakajo za njimi. Podobno je bilo na njivah v predelu Zaboljunec, kjer so prav tako otroci od daleč posnemali vojaško vadbo med trtami.