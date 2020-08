Nemogoče razmere za delavce

Sindikat USB je zelo kritičen do razmer, v katerih delajo delavci, ki pobirajo smeti v občini Milje. Na to temo je imel sindikat srečanje s tržaško prefekturo, predstavniki Občine Milje, podjetjem NET Spa (ki je 100-odstotno javno podjetje) in podjetjem SAGER, kateremu je NET dodelil koncesijo, da se v občini Milje ukvarja z odpadki, in sicer mestnimi in podobnimi odpadki, recikliranimi in ne recikliranimi odpadki ter odpadki, ki so oddani v zbirne centre.

V tiskovnem sporočilu sindikata USB, ki ga je podpisal Massimiliano Generutti, so kritični do razmer, v katerih delajo delavci. Med drugim so izpostavili, da več kot dve leti niso imeli tušev in slačilnic, kar je pomenilo, da so se morali preoblačiti na parkirišču v vozilih in se niso mogli umivati, poleg tega pa delajo veliko nadur, ki niso plačane. Zelo kritični so do podjetja SAGER, ki po njihovih besedah ne pozna dovolj dobro pogodbe, ki jo je sklenil z delavci, ter novih slačilnic in tušev, ki niso v skladu s pravili. Pozitivno so ocenili poseg namestnice prefekta Marzie Baso na sestanku. Domenili so se, da se bodo do 15. septembra srečali s predstavniki podjetja SAGER glede realnih podatkov o nadurah, ki so jih opravili delavci, in ostalih tem, ki se dotikajo dostojanstva delavcev. Še naprej bodo pozorni na ravnanje tega podjetja.

Sindikat je kritičen tudi do Občine Milje, saj pravi, da si je občina glede te teme »umila roke«. Da te kritike niso upravičene, pa trdi miljska županja Laura Marzi, ki nam je v telefonskem pogovoru dejala, da občina nima pravnih instrumentov, s katerimi bi lahko ukrepala, saj nima nobene vloge pri pogodbi med SAGER-jem in delavci.