Noč raziskovalcev s poskusi in delavnicami

V petek bo v Znanstvenem imaginariju v Starem pristanišču zaživel eden od najbolj priljubljenih dogodkov med mladimi ljubitelji znanosti. Sharper ali Evropska noč raziskovalcev, bo na enem mestu ponudila delavnice, srečanja, debate in poskuse ter na poljuden način približala javnosti tudi najbolj zapletene znanstvene vsebine. Dogodek, ki ga prireja Znanstveni imaginarij v sodelovanju z občino in tržaškimi znanstvenimi centri ter s policijo in drugimi lokalnimi institucijami, je namenjen otrokom in mladim, čeprav organizatorji poudarjajo, da bodo na svoj račun prišli prav vsi ljubitelji znanosti.

»Lahko bi rekli, da je september v Trstu postal mesec poljudne znanosti. Po festivalu Trieste Next in sejmom Maker Fair bo Sharper ponudil še en pogled na neštete dejavnosti naših znanstvenih središč,« je včeraj povedala direktorica Znanstvenega imaginarija Serena Mizzan, ki je z občinskim odbornikom Mauriziom Di Blasiom predstavila dogodek. Dejavnosti so se sicer že začele, saj so znanstveniki v teh dneh obiskali tržaške šole in predavali o raziskovanju, zdravju, vesolju in fiziki. Višek dogajanja pa bo nedvomno petkov večer. V muzeju v Skladišču 26 Starega pristanišča se bodo med 16. in 22. uro vrstila srečanja in dejavnosti. Na 18 postojankah bo obiskovalce pričakalo prav toliko raziskovalcev, ki bo s poskusi in delavnicami predstavilo svoje vsakdanje delo.

Program dogodkov je na voljo tukaj.