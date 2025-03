Nov plac je izraz preporoda družbenega prostora

Na prvi pomladni dan se je nabrežinski trg odel v nova oblačila. Bolj prikupna, sodobna, svetla in domače krojena, bi lahko zapisali. Taka, ki so za svojo uresničitev res potrebovala veliko let potrpljenja, tistega od začetnega, idejnega »vboda« pred 15 leti. Končni izdelek pa je od danes vsem tudi uradno na dlani.

Upravičeno veselje je danes zvečer velo med številnimi, ki so se zbrali na placu. Bilo je praznično, drugače tudi ne bi moglo biti. Zaigrali so domači godbeniki Godbenega društva Nabrežina in zapel je zborček osnovne šole Virgila Ščeka. Mladi svetniki so položili rdeče nageljne k spomeniku, domači župnik Karel Bolčina pa je trg tudi blagoslovil in zaželel, da bi se vsak počutil dobro na placu, ki naj bo odprt, vabljiv in udoben.

»Danes se skupaj lahko veselimo trga, ki nam ga mnogi zavidajo. Novi trg sv. Roka ni le geografski prostor, ni več le prostor prehoda ali kvečjemu parkiranja, temveč je kraj srečevanja in druženja za vse nas. To je prostor namenjen ljudem vseh starosti, ki spodbuja izmenjavo, vključevanje in občutek skupnosti,« je zbrane nagovoril devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec.

»Danes ne praznujemo le prenove fizičnega prostora, temveč tudi preporod družbenega prostora,« je sklenil in se zahvalil Jusu Nabrežina, Zadružni kraški banki Trst Gorica, občanom in trgovcem za potrpežljivost in podporo. Pa seveda Deželi FJK, v imenu katere je pozdravil odbornik Pierpaolo Roberti.