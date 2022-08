Nova Acquamarina s štirimi bazeni

»Od zdaj naprej Občina Trst nima več alibija, da ne bi šla naprej s projektom postavitve novega zdraviliškega bazena. Zdaj morajo na Občini potegniti na plan denar, voljo in pogum in se končno lotiti del.« S temi besedami so predstavniki Odbora za nov terapevtski bazen sklenili današnje srečanje z novinarji in širšo javnostjo, na katerem so predstavili ambiciozne smernice, po katerih bi bilo treba zgraditi bazen, ki bi nadomestil Acquamarino, ki se je porušila julija 2019. Po njihovi zamisli bi nov kompleks moral imeti še bolj kakovostno ponudbo kot prejšnji, uporabniki bi potrebovali štiri bazene, od katerih bi eden imel dimenzijo olimpijskega bazena za paraolimpijsko plavanje. Bazensko infrastrukturo, ki bi bila v celoti prilagojena osebam s posebnimi potrebami, njen značaj bi bil izključno inkluziven.

Navodila za projektiranje novega bazena je dotični odbor sestavil po uradnem povabilu občinskega odbornika za mestne finance Everesta Bertolija in pristojne za naložbe Elise Lodi, ki sta predsednici Federici Verin poslala elektronsko pismo. V njem sta zapisala, da namerava Občina Trst prisluhniti željam in potrebam uporabnikov uničene Acquamarine, predstavnike odbora pa sta povabila, naj seznam predlogov vložijo do 16. avgusta. Rečeno, storjeno. Predstavniki različnih invalidskih in športnih združenj so se usedli za skupno mizo in pripravili 14 strani dolg dokument, ki so ga sredi avgusta izročili naročniku.

Podrobnosti dokumenta je danes predstavila predsednica Odbora nov terapevtski bazen Federica Verin, ki pričakuje, da bodo odločevalci upoštevali prav vse smernice in tehnične opombe. Po njihovi zamisli bi nov večnamenski bazenski center moral imeti vsaj dve nadstropji, v katerih bi uredili štiri različno velike bazene z morsko vodo (eden bi bil talasoterapevtski, eden za degenerativne nevrološke bolezni, eden za rehabilitacijo, eden pa za paraolimpijsko plavanje). Objekt bi moral biti brez kakršnih koli arhitektonskih in vizualnih ovir (za slepe in slabovidne), moral bi biti razdeljen v več ločenih prostorov, imeti tudi dve telovadnici, prostor za sproščanje in frizerski ter kozmetični salon za invalide.