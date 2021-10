Novi miljski občinski odbor zagovarja ravnovesja

Trije moški in tri ženske, trojica neposredno izvoljenih, trojica »zunanjih« oziroma izrecno izbranih. Vsaki stranki toliko predstavnikov, kot jih pač veli razmerje izidov nedavnih občinskih volitev v Miljah. Na prvi pogled sloni nov občinski odbor, ki ga sestavlja šesterica odbornikov in odbornic, na skoraj matematičnem ravnotežju. Le čas bo povedal, če se bo obnesel, novoizvoljeni ligaški župan Paolo Polidori pa je danes (v četrtek) dopoldne v občinski hiši predstavil svojo novo ekipo.

Vsi se bodo prvič preizkusili v odborniški funkciji, svet politike pa dobro poznajo, saj so nekateri že sedeli v miljskem občinskem svetu ali si izkušnje nabirali z vsakodnevnim delom na terenu, je povzel Polidori. Zase si je pridržal resor lokalne policije, za katero je skrbel že v tržaški občini ter institucionalne, mednarodne in čezmejne odnose, civilno zaščito, občinsko odvetništvo in evropske projekte. Drugo najpomembnejše, podžupansko mesto je pripadlo predstavniku stranke, ki si je po vodilni Ligi (17,8 odstotka) priborila največ glasov (15,63 odstotka), in sicer Bratje Italije. Nicola Delconte je postal obenem odbornik za promocijo mesta, turizem in pust. Pooblaščen pa je tudi za kulturo.

Odbor sestavljajo še:

Andrea Mariucci: odbornik za finance, službo za kadre, premoženje in splošne zadeve s pooblastilom za proračun, davke in promocijo nepremičnin in premičnin.

Alessandra Orlando: odbornica za šport in društva.

Gianna Birnberg: odbornica za socialne zadeve, mladinsko in izobraževalno politiko ter enake možnosti s pooblastilom za Socialnovarstveno službo občin julijsko-kraškega območja, domove za starejše občane in šolstvo.

Elisabetta Steffè: odbornica za infrastrukturna dela, omrežja in storitve, prostorsko načrtovanje in gospodarske dejavnosti s pooblastilom za okolje, komunalno službo, trajnostne prometne povezave, urbanistiko in prostor.

Tullio Pantaleo: odbornik za zaščito in promocijo prostora s pooblastilom za varstvo mesta, aktivno državljanstvo in javno zelenje.