Novi poslopji univerze v Svetoivanskem parku bosta nared spomladi

Projekt selitve nekaterih univerzitetnih dejavnosti v prenovljene paviljone Svetoivanskega parka se naglo nadaljuje, s tem pa se posredno približuje vrnitev Narodnega doma v Ulici Filzi slovenski narodni skupnosti v Italiji. V slednjem domuje namreč prevajalska šola Univerze v Trstu, pogoj za dejansko vrnitev doma pa je selitev teh dejavnosti v palačo Gregoretti 2 in sosednja poslopja v Svetoivanskem parku.

Univerza v Trstu je sporočila, da bodo spomladi prihodnje leto zaključili obnovitvena dela v paviljonih F1 in F2, kjer bo imela univerza od prihodnjega leta na voljo dobrih 4000 kvadratnih metrov novih prostorov. Objekta sta bila pomembna sestavna dela nekdanje svetoivanske psihiatrične bolnišnice. V paviljonu F1 so domovali t.i. »mirni moški«, torej moški interniranci v relativno stabilnem stanju, v stavbi F2 pa so delovale kuhinje. Po zaprtju umobolnice in odprtju tamkajšnjega parka za javnost, sta poslopji samevali več desetletij.

Univerza v Trstu se je za kritje svojih potreb odločila, da prevzame poslopji na območju, kjer razpolaga že z marsikaterim objektom. Dela v paviljonih so bila vredna več kot deset milijonov evrov - sedem od teh je prispevala Dežela FJK -, začela pa so se leta 2022.