O Mitreju tudi na devinskem gradu

Devinski grad bo v prazničnem času svoje prostore obogatil z razstavo o devinskem Mitreju. V kraški jami ob pobočju hriba Grmade domuje rimsko svetišče za češčenje boga Mitre. Arheološko bogastvo želijo lokalna društva in institucije primerno promovirati, zato so v pričakovanju večje in bogate fotografske razstave, ki bo postavljena v novem letu, pripravili devet panojev z osnovnimi informacijami in fotografijami. Razstavo in brošuro, ki bo sicer izšla februarja, je uredila kustosinja Linda Simeone, zamisel pa so organizirali skupina Ermada Flavio Vidonis, jamarsko društvo Flondar, Lions Klub Devin-Nabrežina s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine, banke Cassa Rurale FVG in fundacije Kathleen Foreman Casali ter s pokroviteljstvom devinsko-nabrežinske občine, Ajser2000, združenja staršev Rilke, Mladinskega sveta in društva Le vie delle Foto.

Razstava sodi v širši projekt, ki je sicer zagledal luč že marca letos s posvetom tržaške univerze na temo arheoloških izkopanin in češčenja boga Mitre v okviru niza prireditev Duino&Book in se bo nadaljeval, kot rečeno, s fotografsko razstavo. Pred tem pa so zgoraj omenjene organizacije združile moči in oblikovale celovito ponudbo za obiskovalce Devina in njegovih lepot. Ogled panojev bo možen v času odprtja devinskega gradu v ponedeljek, soboto, 31. decembra, ter med 2. in 8. januarjem. Povezan bo z vodenimi ogledi Mitreja v spremstvu prostovoljcev jamarskega društva, ki bodo potekali v soboto od 10. uri, 31. decembra ob 10. in 12. uri ter 7. januarja prav tako ob 10. in 12. uri. Zbirališče pri postaji devinske gozdne straže. Vodeni ogledi Mitreja so sicer že stalnica, saj krenejo vsako soboto. Devinski grad bo v soboto, nedeljo in 1. januarja zaprt.