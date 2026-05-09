O nagradi Luchetta bodo odločali že 20. maja

Kaže, da ne bo treba čakati do septembra. Vsaj na narok ne. Usoda novinarske nagrade Luchetta, ki jo razpisuje Fundacija Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin, bi lahko bila znana že 20. maja. To je nov datum, ki ga je deželno upravno sodišče (TAR) FJK določilo glede na drugi priziv, ki ga je vložila fundacija, da bi pospešili odločitev, povezano z javnim financiranjem nagrade.

Fundaciji, ki že 22 let nagrajuje novinarske prispevke z vojnih prizorišč in z družbenega roba, je Dežela Furlanija - Julijska krajina decembra lani ukinila finančno podporo za obdobje 2026-2028. Projekt namreč ni dosegel zadostnega števila točk (58 na 60), pravzaprav je bil celo najslabše ocenjen. To je bila za fundacijo hladna prha, saj pomeni 140 tisoč evrov pomoči manj letno (420 tisoč za tri leta). Za nizke ocene naj bi bilo (neuradno) krivo lansko priznanje posebni poročevalki OZN Francesci Albanese, ki deželni vladi sploh ni bilo po godu.

Fundacija je pravico poiskala na deželnem upravnem sodišču. Februarja je vložila priziv glede sporne metodologije ocenjevanja. Sodišče je konec marca Deželo FJK pozvalo, naj do aprila nizko oceno ustrezno utemelji, do 23. septembra pa naj bi bila odločitev znana.

Toda september je za nagrado predaleč. Rok za oddajo novinarskih prispevkov zapade junija, poletni meseci pa so namenjeni delu komisije, ki mora prispevke pregledati in do septembra določiti zmagovalce. Pri fundaciji so bili prisiljeni v dodatno pritožbo, da bi sprejem odločitve pospešili. Deželno upravno sodišče lahko namreč v nujnih primerih prekine veljavnost ukrepa javne uprave.