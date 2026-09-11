Pod vodstvom umetnice so spoznavali različne slikarske tehnike

Za ustvarjalen, razigran in barvan začetek septembra je tudi letos poskrbel tržaški Zadružni center za socialno dejavnost v sodelovanju s Slovenskim kulturnim društvom Lonjer - Katinara. Organizaciji sta priredili otroški likovni teden v lonjerskem Športno-kulturnem centru, delavnic se je udeležilo 22 otrok med 6. in 12. letom starosti.

Ustvarjalne delavnice, na katerih so udeleženci spoznavali različne slikarske tehnike, so priredili v zadnjem tednu pred začetkom pouka, vodila jih je umetnica Ajlin Visentin. Vsak mali umetnik je ustvaril po dve deli na dan in ju ob zaključku likovnega tedna s seboj odnesel v slikarski mapi. Obiskali smo jih na zadnji dan letošnjih delavnic, ki so se zaključile prejšnji petek.

V okviru delavnic so otroci razvijali svoje umetniške veščine in spoznavali predvsem tehniko akvarela, ob tem pa so tkali nova prijateljstva in preživeli zadnje poletne dni pred začetkom pouka v družbi. Z likovnim tednom želita namreč organizatorja omogočiti mehak in ustvarjalen prehod v novo šolsko leto. »Otroci so tu potopljeni v še napol sproščeno vzdušje. Po eni strani imajo čas za igro, po drugi se učijo likovnih tehnik, kar zahteva koncentracijo in prilagajanje navodilom,« je za Primorski dnevnik povedala koordinatorka likovnega tedna iz Zadružnega centra za socialno dejavnost Valentina Serdinšek. »Slikanje dobro vpliva na otroka tudi zaradi tega, ker si, kadar slikaš, tu in zdaj. Omogoča ti torej popolno pomiritev,« je pristavila.