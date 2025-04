Ob spomeniku padlim pri Sv. Ani poziv k miru

Proslava ob dnevu osvoboditve izpod nacifašizma ob spomeniku pri Sv. Ani je minila brez zapletov, prisotnih je bilo veliko več ljudi kot v preteklih letih, videti je bilo številne nove obraze. Sodelovalo je tudi Vsedržavno združenje partizanov ANPI, ki je priredilo shod do Rižarne. Zapela sta združena pevska zbora Lipa in Rdeča zvezda ter Coro sociale, ki so skupaj zaključili slovesnost z Vstajenjem Primorske.

Prišlo je tudi do izgredov in do ostrejšega soočanja med policisti in manifestanti (FOTODAMJ@N)

Govornika, zgodovinarja Jože Pirjevec in Patrick Karslen, sta oba poudarila potrebo po miru. Karlsen je opozoril, da je kljub dejstvu, da je od osvoboditve minilo 80 let, upor še vedno prisoten in da je potreba po spominu glede na zdajšnje stanje občutna in nujna.

Pirjevec je povzel dogajanje med letoma 1943 in 1945 in govoril o žrtvovanju ljudi. Za upor fašistom in nacistom so imeli velik pogum, šlo pa je predvsem za preproste ljudi, saj se je upor rodil ravno med njimi.

Antifašistični sprevod v organizacij kolektiva Buriana, sindikata USB in drugih antifašističnih organizacij, ki je prispel od Sv. Jakoba, je bil prav tako kar številen. Prišlo je tudi do izgredov in do ostrejšega soočanja med policisti in manifestanti.