Obalna cesta najdražja, za njo center mesta, Greta in Barkovlje

Najdražja in najbolj ekskluzivna bivališča na tržaškem nepremičninskem trgu so na Obalni cesti in Greti oziroma v strogem centru Trsta. Sveti Jakob, Čarbola in Škedenj pa veljajo za mestne četrti, kjer je mogoče stanovanje ali hišo kupiti po ugodnejših cenah.

Po podatkih združenja nepremičninskih posrednikov pri zvezi Confcommercio (FIMAA) so nepremičninske agencije v tem obdobju zelo hitro prodale stanovanja in hiše v ponudbi. Več kot 40 odstotkov bivališč so si kupci zagotovili le mesec dni po objavi ponudbe. Tretjino nepremičnin so prodali v dveh do treh mesecih, petino v štirih do šestih, le štiri odstotke bivalnih enot pa v šest ali več mesecih.

Med bivalnimi enotami, ki so jih nepremičninske agencije prodale najhitreje, je bilo kar 70 odstotkov takih z balkonom in dvigalom. Nepremičnine s parkirnim mestom so si kupci zagotovili v največ štirih mesecih. Več kot 60 odstotkov pogodb pa so nepremičninske agencije s kupci podpisale za prodajo novogradenj oziroma obnovljenih stanovanj v dobrem infrastrukturnem stanju.

Cene najdražjih nepremičnin na Obalni cesti se gibljejo pri okoli 5000 evrov na kvadratni meter za novogradnjo. Za hišo ali stanovanje, ki ni novo, a je v dobrem stanju, je treba odšteti 3500 evrov na kvadratni meter, nepremičnina, potrebna prenove, pa stane v povprečju okoli 2400 evrov. Cene nepremičnin v mestnem središču so precej nižje, za novogradnjo je treba tu odšteti okoli 3900 evrov za kvadrat. V Barkovljah pa je mogoče dom kupiti za okoli 3500 evrov na kvadratni meter. Hiša, ki jo je v Barkovljah potrebno popraviti, pa stane manj kot polovico od nove nepremičnine, 1500 evrov. Marsikateri barkovljanski objekt je sicer težje dostopen z vozili in mehanizacijo, kar utegne povišati stroške prenove hiše.

Za cenejše mestne okraje poleg Svetega Jakoba, Čarbole in Škednja veljajo tudi Kjadin, Vrdela in Sveti Ivan. Tu nepremičninske agencije ponujajo novogradnje od 2800 evrov, objekt, potreben obnove pa stane okoli 1800 evrov na kvadratni meter.

Združenje nepremičninskih posrednikov navaja tudi okvirne cene nepremičnin na Krasu in v Miljah. Cene za novogradnjo, ki jih ponujajo nepremičninske agencije, se v tej istrski občini gibljejo okoli 2700 evrov na kvadratni meter, 1800 evrov na kvadrat pa stane nepremičnina, ki jo je treba prenoviti. Openske novogradnje so cenejše od rojanskih, saj stanejo 3200 evrov na kvadratni meter, hiša v dobrem stanju pa tu stane 2200 evrov na kvadrat. Za kvadratni meter starogradnje pa je treba odšteti 1700 evrov.