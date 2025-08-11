Občina se bo zavzela za vnovičen zagon klavnice

Proseška klavnica, ki je bila že dvakrat predmet neuspešne javne dražbe, naj bi vendarle dobila novega lastnika. To bi lahko postala Občina Trst, ki za nakup objekta računa na deželni denar. V zadnjem rebalansu deželnega proračuna, ki je bil sprejet pred nekaj tedni, so namreč nakupu nekdanje klavnice namenili 400 tisoč evrov. Za to so si močno prizadevali zlasti deželni svetnik SSk Marko Pisani, svetnik Liste Fedriga Diego Bernardis in pristojni za kmetijske zadeve v deželni vladi Stefano Zannier.

Zadovoljen, da se je našel denar za nekdanjo klavnico, je zlasti deželni svetnik Marko Pisani, ki se je osebno zavzel za ponovno oživitev tega obrata, saj so živinorejci primorani svojo živino peljati v krminsko klavnico. Svetnik je spomnil, da je objekt v odličnem stanju, tako da bi lahko upravljavec klavnice to odprl brez izrednih prenovitvenih del. Po neuradnih informacijah naj bi se nekdo že zanimal za prevzem klavniške dejavnosti.

Da se bo Občina Trst resno zavzela za nakup nepremičnine, je potrdil župan Roberto Dipiazza, ki je dejal, da verjame v potrebo po ponovnem zagonu te dejavnosti, saj so mu mnogi živinorejci potožili, da klavnico potrebujejo v tržaški pokrajini. Župan se veseli tudi dejstva, da bi z odprtjem klavnice lahko zagotovili nova delovna mesta. Lastnica objekta bi sicer bila Občina Trst, upravitelj obrata pa podjetnik, ki bi pokazal interes za odprtje klavnice.

Na vprašanje, ali bo morala občina za nakup objekta sodelovati na javni dražbi ali pa lahko do prodaje pride z neposredno pogodbo, je odgovoril, da je za te podrobnosti treba vprašati odgovorno na občinskem oddelku za nepremičnine Lucio Tomasi, ki pa je bila po telefonu nedosegljiva.

Nekdanji obrat, ki stoji med Prosekom in Božjim Poljem, ima stoletno tradicijo. Klavnico je zgradila proseška družina Emili in jo upravljala od leta 1920 do leta 2016. Delovanje klavnice je bilo obsežno, letni zakol se je vrtel okrog 2400 glav živine. Meso je bilo namenjeno zlasti turističnim kmetijam in osmicam na Krasu ter drugod.