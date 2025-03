Občina Trst prižgala rdečo luč za Stadion 1. maj

Pristojni urad tržaške občine je naposled zavrnil prošnjo za gradnjo nove športne dvorane na območju Stadiona 1. maj pri Svetem Ivanu v Trstu. Kamen spotike je bil, kot smo poročali pred časom, dokument, ki bi moral spremljati gradbeno dovoljenje, in v katerem bi morali določiti, kdo bo objekt uporabljal.

Pri Športnem združenju Bor so predlagali, da bi dvorano večinoma uporabljali slovenske šole in društva (v ta namen so svoj čas tudi prejeli finančni prispevek Dežele FJK), po takratnih besedah predsednika Bora Gorazda Pučnika pa za občino to ni bilo dovolj, da bi se izkazala javna korist novogradnje, zaradi česar bi morala telovadnico v nekaterih ključnih delih tedna uporabljati tudi občina oziroma druga (torej neslovenska) društva. Pri tem vprašanju je načrt zastal in po nekaj mesecih mu je občina prižgala rdečo luč.