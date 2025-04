Občinski svet se je poklonil papežu

»Strinjam se s Susanno Tamaro, da je okrožnico Dilexit nos (Ljubil nas je) papeža Frančiška mogoče obravnavati kot njegovo duhovno zapuščino,« s temi besedami je škof Enrico Trevisi včeraj nagovoril mestne svetnike na seji, na kateri so počastili spomin na pred dnevi preminulega papeža. Častni gost mestne seje je citiral nekaj misli, ki jih je v dnevniku Corriere della sera citirala priljubljena pisateljica. Med temi so bile tudi tiste, ki govorijo o srcu, ki združuje koščke in omogoča katero koli pristno vez. V nadaljevanju je škof spomnil na papeževo zavzemanje za mir, za medverski dialog, za sprejemanje migrantov, za dostojanstvo zapornikov, za skrb neozdravljivih bolnikov, pa tudi na njegovo zavzemanje za reformo cerkve, ki bi morala biti bolj inkluzivna do ločenih ali istospolnih vernikov.

Škofov govor so na včerajšnji seji vsi mestni svetniki poslušali z veliko pozornostjo. Enrico Trevisi je povzel tudi besede kardinala Mattea Zuppija, ki je med pogrebno slovesnostjo poudaril, da nam je papež Frančišek kazal pot, ki jo je nakazal že Jezus Kristus. V isti sapi je upraviteljem in politikom položil na srce, naj premislijo o besedah, ki jih je papež Frančišek izrekel pred številno množico med lanskim obiskom Trsta. »Vsakič, ko je nekdo marginaliziran, trpi celotno družbeno tkivo,« je spomni škof in svoj nagovor sklenil takole: »Prav zaradi tržaške zgodovine smo dolžni postati mesto, ki bi znalo vzpostaviti mir in drugim mestom sporočiti, da je treba preseči vojno logiko.«