Obisk kavarn za turiste »obvezen«

Znameniti »capo in b« se odlično prileže ob bogatem zajtrku ali za popoldansko malico z rezino torte sacher. Pogosta izbira gostov tržaških zgodovinskih kavarn, ki so bile ob posebnem koncu tedna s prazničnim podaljškom nabito polne. Ponekod so obiski dosegli predkoronsko stanje, drugje pa je bilo ljudi celo več.

Rekordni ponedeljek

»V ponedeljek smo dosegli rekordno število obiskovalcev. Imeli smo vrsto pred vrati in bili primorani omejiti vstop in večkrat počakati, da gostje odidejo, preden smo koga spustili noter,« je včeraj povedala Eugenia Fenzi, ki z Alexandrosom Delithanassisom upravlja kavarno San Marco v Ulici Battisti. Že dopoldne je kazalo, da bo torkova gneča podobna ponedeljkovi. »Ob slabem vremenu smo mi zadovoljni,« se je posmejala, »čeprav se je izkazalo, da je tudi s soncem obiskov veliko.« Fenzijeva je pojasnila, da »ima kavarna trojno identiteto, ki je tesno povezana z nekaterimi od tolikih tržaških duš. Kot mesto književnosti, saj je tudi knjigarna zelo dobro obiskana, kot zgodovinski kraj in znamenitost, nazadnje pa še kot postanek po ali pred obiskom sinagoge, kar nas aktivno postavlja na seznam zanimivih krajev ob verskem ogledu Trsta.«

Tržačane, je priznala, je v teh dneh pošteno zmotilo, da ni bilo mogoče popiti kavice ob pultu, podobno kot v tipičnih dunajskih kavarnah. Osebje je z enim samim strojem za kavo in vsemi zasedenimi mizami lahko postreglo samo določenemu številu gostov. Ti so v teh dneh predvsem turisti, »Italijani, nekaj je Francozov in Poljakov. Avstrijci pa so itak stalnica,« je še povedala upraviteljica in dodala, da je tudi prodaja lokalnih proizvodov na višku, še zlasti vina, vitovske in terana. S knjigarne pa prav tako ne odhajajo praznih rok. »S sabo odnašajo košček Trsta; največ prodajamo lokalne avtorje in knjige, ki govorijo o našem mestu,« je povedala knjigarnarica Nadia Dellevedove.