Območje ob cerkvi Sv. Antona postopno prenavljajo

Ulica Paganini ob cerkvi Sv. Antona Novega že dobiva novo podobo, z deli na njej pa bodo gradbinci končali konec aprila. V preteklih dneh se je prenova začela na vzporedni Ulici Ponchielli. Ko bosta prenovi teh dveh ulic končani, bodo na vrsto prišli Trg Sv. Antona in ulici, ki vodita do Ulice Sv. Spiridona. V načrt prenove je vključeno tudi območje okoli osrednje fontane. Naložba je skupno vredna 3,8 milijonov.

To sta na včerajšnjem srečanju z novinarji povedala mestna odbornika Elisa Lodi in Michele Babuder. Slednji je spomnil, da v Ul. Paganini gradbeno podjetje Rosso dela izvaja že nekaj mesecev. Še pred prevzemom gradbišča je podjetje AcegasApsAmga v tej ulici prenovilo vodovod, kanalizacijo, plinovod in javno razsvetljavo, je povedal odbornik in v isti sapi dodal, da bo podobno v Ul. Ponchielli, ki se nahaja na drugi bočni strani cerkve. V tej ulici bodo z deli končali predvidoma konec junija, obe ulici pa bodo tlakovali s ploščami iz peščenjaka.

Nato naj bi se gradbeniki lotili Trga sv. Antona. Del tega bodo tlakovali s starimi kamni, ki so jih že pred časom spravili na stran, del kamnitih plošč pa bodo dobili tudi pod zdajšnjo asfaltno površino, so pojasnili na včerajšnji predstavitvi del. Povedali so tudi, da bodo celotno območje, tudi tisto, kjer so zdaj branjevci in branjevke, prenovili na tradicionalen način, kar pomeni, da si velikih novosti ne smemo obetati. Zgledovali se bodo po starih fotografijah, ki jih hranijo v občinskem arhivu. Iz njih je razvidno, kako je bil Trg Sv. Antona videti konec 19. stoletja.

