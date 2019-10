Obrazi in življenje ljudi azijskih dežel

Luči in sence Azije je naslov razstave Paola Magnanija, ki razkriva obraze in življenje ljudi različnih azijskih dežel. Odprli so jo v petek zvečer v prostorih Sklada Mitja Čuk na Opčinah v sodelovanju s krožkom Fotovideo Trst80. Barvito paleto azijskih utrinkov je pospremil pozdrav predsednice Sklada Mitja Čuk, Stanke Čuk, prisotni pa so prisluhnili tudi kvartetu Camerata Strumentale Italiana, ki je zaigral nekaj Kettelbeyevih skladb z orientalsko noto.

Razstavo je predstavila učiteljica Alenka Deklič, ki je povedala, da sta potovanje in aparat bistveni del Paola samega – fotoaparat in objektiv so zanj tako nepogrešljiva, kot je za žensko torbica. Paolo je prepotoval različne dežele Azije, med drugim Indijo, Tibet in Japonsko. Pri vsaki fotografiji ga zanima realizem podobe, zato skorajda ne uporablja photoshopa. Kot je tudi sam povedal, so dežele, ki jih je obiskal že same po sebi tako barvite, da ni potreben noben dodatek, Azija je že sam živi photoshop z raznolikostjo barv in ljudi.

Razstavo si je mogoče ogledati v prostorih Sklada Mitja Čuk do 1. novembra.