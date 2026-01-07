Od 12. januarja se začenja vpisovanje v občinske jasli in vrtce

Med 12. januarjem in 6. februarjem bodo starši svoje otroke lahko vpisali v tržaške občinske jasli, vrtce in rekreacijska središča, med njimi so tudi izobraževalne ustanove s slovenskim učnim jezikom. Vpisovanje bo potekalo prek spleta, obrazec bo na razpolago na spletni strani www.triestescuolaonline.it. Še pred tem se bodo lahko starši otrok na spletnih srečanjih seznanili z delovanjem vrtcev in jasli ter načinom vpisa otrok. Obenem bo možno izobraževalne ustanove tudi obiskati in si ogledati prostore.

V soboto dve srečanji

Spletni informativni srečanji bosta potekali v soboto, 10. januarja, prvo bo na sporedu ob 10., drugo pa ob 12. uri. Predvajali ju bodo tako na Facebook kot na YouTube kanalu Občine Trst. Družine bodo lahko na srečanjih spoznale ključne značilnosti predšolske vzgoje v občinskih jaslih in vrtcih. Izvedele bodo tudi vse o učnih programih, informacijah glede plačil in prehrane ter o samem postopku vpisa otrok in oblikovanju prednostnih list. Kot običajno bo omogočena interakcija s predavatelji, ki bodo na vprašanja publike odgovarjali v živo.

Med 12. in 16. januarjem bo možno tudi obiskati jasli in vrtce, si ogledati prostore in v živo spoznati njihovo izobraževalno dejavnost. Vrata bodo odprli tudi občinski vrtci in jasli s slovenskim učnim jezikom.

Slovensko sekcijo jasli Semidimela, ki začasno domuje v montažni hiši v Drevoredu Gessi, bo mogoče obiskati 13., 14. in 15. januarja med 16.30 in 18. uro. V vrtec Oblak Niko v Ulici Cave pri Svetem Ivanu bo mogoče stopiti 13., 14., in 15. januarja med 16. uro in 17.30. Vrtec Modri delfin na Greti bo vrata odprl 12. in 13. januarja med 16.30 in 18. uro. Slovenski oddelek občinskega vrtca Oblak Niko v Dijaškem domu v Ulici Ginnastica pa bo za obiskovalce odprt 12. in 14. januarja med 16. uro in 17.30.