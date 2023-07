Od jutri nočni avtobusi na klic

Notturno, to je ime in tudi napis, ki bo sijal na nočnih avtobusih, je prva tovrstna storitev v Furlaniji - Julijski krajini. Vzpostavili pa so ga z željo, da bi predvsem mladim nudili povezave z javnimi prevoznimi sredstvi tudi ponoči, ko avtobusi po navadi ne vozijo. Začenši z jutrišnjim dnem bo poleti avtobus vozil ob petkih in sobotah med 22. in 4. uro, od oktobra pa, z istim urnikom, tudi ob sredah. Urnike in dneve so izbrali na podlagi anket, ki so jih izpolnili študenti. Navodila za rezervacijo avtobusa najdete na tej povezavi.

