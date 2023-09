Od zbirne etnične do zbirne regionalne stranke

Osrednja protagonista dopoldneva sta bila tržaški novinar ter bivši deželni vodja in svetnik Slovenske skupnosti Ivo Jevnikar ter koroški politolog in sodirektor Mohorjeve družbe v Celovcu Karl Hren, ki sta se posvetila političnemu položaju in delovanju slovenske narodne skupnosti v Italiji in Avstriji. Za Jevnikarja so bile za Slovence v Italiji nedavne parlamentarne, deželne in občinske volitve alarmni zvonec, ki pa ni vzbudil kdove kakšne pozornosti, zato ima vtis neke apatije in vdanosti v usodo. Pomembno je, da Slovenci sedejo skupaj za mizo in pripravijo skupen predlog o predstavništvu v parlamentu. Država Slovenija mora pri tem nuditi podporo, glede zbirne stranke Slovenska skupnost pa je vprašanje, kako naj nagovarja narodnostno mešano populacijo.Karl Hren pa se je osredotočil na delovanje zbirne stranke Enotna lista na Koroškem, ki je uspešna na občinski ravni, ni pa ji še uspel preboj v koroški deželni zbor. Zanjo glasuje tudi lepo število nemško govorečih volivcev, zato Hren vidi velik potencial, kljub demografskemu nazadovanju narodne skupnosti, v priseljencih iz Slovenije, krepitvi pojma regionalnosti, razpadanju tradicionalnih političnih taborov in večji odprtosti večinskega naroda do manjšine. Jasno pa morajo biti temeljne dočke dvojezičnost, poudarjanje specifičnosti ozemlja in jasen politični cilj – preboj v deželni zbor.Ob Jevnikarju in Hrenu so spregovorili še koroška javna delavka Sabina Zwitter-Grilc, ki je poudarila predvsem skrb za ohranjanje in promocijo slovenščine na vseh ravneh, bivši občinski in deželni svetnik Stranke komunistične prenove Igor Kocijančič, ki med drugim ne verjame, da se bo na državni ravni doseglo zagotovljeno zastopstvo, morda bo laže dogovor doseči na deželni ravni, dalje bivši deželni in sedanji tržaški občinski svetnik Stefano Ukmar, ki meni, da je edini model, ki zagotavlja zastopstvo etničnih predstavnikov, interetnični model (dokaz za to je zanj stabilna podpora kandidatom slovenske komponente DS in upadanje podpore stranki Slovenska skupnost), in sedanji deželni svetnik SSk Marko Pisani, ki je poudaril, da mora njegova stranka postati izraz ozemlja, pri reševanju vprašanj pa je treba ubrati pragmatični pristop.