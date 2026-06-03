Odbor No Ovovia: Postopki ostajajo blokirani do odločitve državnega sveta

Po objavi sodbe deželnega upravnega sodišča (TAR) Lacija se je odzval odbor No Ovovia, ki podpira prebivalce Trsta, vključene v pravni postopek proti ministrski uredbi o preusmeritvi državnih sredstev za financiranje načrtovane kabinske žičnice. V odboru poudarjajo, da odločitev sodišča ne vpliva na trenutno stanje projekta, saj postopki ostajajo blokirani do odločitve državnega sveta, drugostopenjskega upravnega sodišča, na katero sta se s pritožbo zoper odločitve deželnega upravnega sodišča FJK obrnili Občina Trst in Dežela FJK.

TAR Lacija je odločal o pritožbi prebivalcev zoper tako imenovano Salvinijevo uredbo, s katero je bilo tržaškemu projektu dodeljenih 48,8 milijona evrov državnih sredstev, potem ko je mesto izgubilo evropska sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Upravno sodišče je odločilo, da je pritožba nedopustna, ker je niso vložile osebe, ki bi imele pravno podlago za izpodbijanje takšne odločitve.

»Razsodbo jemljemo na znanje, a ta trenutno ne spreminja ničesar,« je dejal koordinator odbora No Ovovia William Starc. Opozoril je, da sta se upravni sodišči v Trstu in Rimu do vprašanja pravnega interesa prebivalcev opredelili različno. Medtem ko je tržaška občina ves čas zatrjevala, da prebivalci nimajo pravice sodelovati v postopkih, ker projekt domnevno ne vpliva na njihove nepremičnine, je upravno sodišče v Trstu takšno argumentacijo zavrnilo. Sodišče v Rimu je sicer pritožbo sprejelo v obravnavo, vendar presodilo, da prebivalci nimajo neposrednega interesa za razveljavitev uredbe, saj ta zgolj določa okvir za uporabo ministrskih sredstev, medtem ko o njihovi dejanski porabi odloča občina.

Po oceni odbora sodba zato ne pomeni zavrnitve argumentov prebivalcev, temveč vprašanje nadaljnjih odločitev vrača v pristojnost Občine Trst. Pritožniki so med drugim opozarjali tudi na domnevne nepravilnosti pri dodeljevanju sredstev, saj projekt žičnice ni bil nikoli uvrščen na razpisno lestvico. Sodišče je na to odgovorilo, da nobeden od drugih udeležencev razpisnega postopka ni vložil ugovora.