Odločilni korak za oživitev pokrajin v FJK

Senat je pred nekaj minutami naredil odločilni korak za ponovno uvedbo pokrajin v Furlaniji - Julijski krajini. Senatorji so namreč prižgali zeleno luč za spremembo deželnega statuta, za kar je potreben ustavni zakon z dvojim parlamentarnim »branjem«. Poslanska zbornica je zakon že odobrila, jeseni ali najkasneje pozimi bo še dvojna parlamentarna obravnava, ki pa bo le gola formalnost. Če ne bo zapletov in zamud, bo lahko deželni svet že v začetku prihodnjega leta določil pristojnosti pokrajin (v zakonu so »široka območja«), naslednji korak bo sklic volitev.

Na obzorju je obnovitev štirih dosedanjih pokrajin: goriške, pordenonske, tržaške in videmske. Stranka Bratov Italije je svoj čas predlagala novo pokrajino, ki bi zaobjemala tržiško območje, južno Furlanijo in Devin - Nabrežino, predlog pa je takoj padel v vodo. Bolje realistična se zdi pokrajina Karnija s sedežem v Tolmeču, a to je le hipoteza.

Pokrajine je ukinila deželna vlada Debore Serracchiani, češ da so nepotrebne in da predstavljajo le dodaten strošek za javne blagajne. Namesto njih so ustanovili medobčinske upravne enote, ki pa se niso obnesle.

Zakon je podprla desna sredina, proti je bila levosredinska opozicija, vključno s slovensko senatorko Tatjano Rojc. Predsedujoča Anna Rossomando ji je čestitala za nedavno poroko.