Odprli božični sejem

Po dveh napornih epidemičnih letih je v vsem svojem sijaju danes zasijal božični sejem. V različnih mestnih ulicah je ob raznoliki ponudbi zaživelo malo več kot 60 hišk, v katerih je kar nekaj ponudnikov gostinskih storitev. Te so organizatorji sejma, stanovska organizacija Confcommercio, skoncentrirali na Trgu sv. Antona.

Božični sejem so včeraj poleg predsednika stanovske organizacije trgovcev Antonia Paolettija odprli še pristojna za gospodarske zadeve v mestni vladi Serena Tonel in pristojni za finance Everest Bertoli ter župan Roberto Dipiazza. Slednji je prepričan, da je tržaški praznični sejem konkurenčen in da bo magnet za turiste, ki se bodo na podlagi ponudbe odločili preživeti božično-novoletne praznike v Trstu.

In kaj pravzaprav ponuja letošnji praznični sejem? Ponudba je raznovrstna in tudi kakovostna. Razstavljavci prihajajo iz Italije, Slovenije, Hrvaške, Srbije, Turčije, Francije in Bolgarije. Velika večina ponudnikov je od drugod, so povedali ob včerajšnjem uradnem odprtju. Samo ena petina razstavljavcev naj bi prihajala iz Italije, vsi ostali so iz tujine, je rekel Paoletti.