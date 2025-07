Oktobra nazaj na ledeno celino

Ledolomilec Laura Bassi italijanskega Nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS) bo oktobra odplul na 41. misijo na Antarktiko. Medtem pa v Trstu, v ladjedelnici Quaiat, kjer dela več kot 40 večinoma lokalnih obrtnikov, potekajo vzdrževalna dela na ladji, ki ji poveljuje kapitan, tržaški Slovenec Franco Sedmak. Dela so vredna štiri milijone evrov.

Direktor raziskovalne ladje OGS Laure Bassi Franco Coren je pojasnil, da bo ladja konec avgusta najprej delovala v južnem Jadranu, nato v Jonskem morju in pri otoku Panarea, kjer bodo opravili vrsto meritev. »10. oktobra pa je predviden odhod na 41. odpravo na Antarktiko. Gre za dolgo in zahtevno misijo, ki bo trajala približno sedem mesecev. Letos bo veliko raziskovanja, saj načrtujemo več kot 90 dni aktivnosti v antarktičnem območju,« je dejal.

V ladjedelnici bodo do odplutja ledolomilca popolnoma prenovili navigacijsko opremo, vključno z radarji in vsemi povezanimi napravami. Poleg tega bodo obnovili glavne motorje in generatorje. Prebarvali bodo tudi nekaj delov ladijskega trupa, prenovili notranje prostore plovila ter opravili vzdrževalna dela v znanstvenih laboratorijih.