Opozicija ogorčena, da so prikrili zavrnitev financiranja

Žičnica, pri kateri vztraja župan Roberto Dipiazza in ki bi povezovala mesto preko Barkovelj z Opčinami, pravno in okoljevarstveno ni dopustna. Iz tega razloga smo ob 48 milijonov iz mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO). Trst je izgubil evropski denar zaradi trmoglavosti lokalnih oblasti, so na novinarski konferenci pod Mestno hišo včeraj poudarili levosredinski opozicijski mestni svetniki, ki so zahtevali sklic izredne seje občinskega sveta, Riccardo Laterza (Zdaj Trst) pa tudi odstop odgovornih odbornikov. Za Laterzo bi morali odločevalci, ki lažejo, iz spodobnosti odstopiti.

Opozicija se je včeraj uradno odzvala na zadnje rimsko pismo, ki ga je na Občino Trst naslovilo ministrstvo za infrastrukturo in promet. To je sporočilo, da projekt z negativno oceno presoje vplivov na okolje ne more biti financiran iz mehanizma za okrevanje in odpornost, saj v EU veljajo jasna merila in standardi za umeščanje novosti v okolje. Lokalnim oblastem opozicija zameri, da z vsebino pisma niso seznanile širše javnosti, ampak je to storil opozicijski mestni in deželni svetnik iz vrst DS Francesco Russo, ki se je do ministrskega dopisa dokopal s pomočjo zanesljivih rimskih virov.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.