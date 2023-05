Opozicijske stranke zahtevajo odstop odbornika Scoccimarra

»Nesprejemljivo je, da eden izmed najpomembnejših predstavnikov deželne vlade sodeluje pri neofašistični manifestaciji, saj je prisegel zvestobo Republiki, rojeni iz upora proti fašizmu,« so izjavili predstavniki gibanja Zdaj Trst-Pakt za mesto po objavi posnetka shoda skrajnih desničarjev v petek zvečer v Ulici Paduina na kanalih Primorskega dnevnika.

Gibanje Zdaj Trst je bilo le prvo opozicijsko gibanje, ki se je oglasilo v zvezi s petkovim dogajanjem. Kmalu za njimi so odstop odbornika Fabia Scoccimarra zahtevale tudi druge levosredinske opozicijske stranke. Individualna stališča so tudi izrazili deželni svetniki Roberto Cosolini, Serena Pellegrino in Giulia Massolino.

Scoccimarro se je glede svoje prisotnosti na komemoraciji Almeriga Grilza odzval že v petek zvečer. Tržaškemu spletnemu mediju Trieste Cafe je razložil, da je bil na komemoraciji z Grilčevo partnerico, da bi se spomnil »starejšega brata«. Podčrtal je, da je tam le položil rožo in da to dela že od leta 1988, leto po novinarjevi smrti.