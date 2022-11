Oropal in pretepel tudi upokojenca na domu

Karabinjerji so ugotovili, da je 43-letni moški, ki so ga v Trstu aretirali v torek, 1. novembra, zaradi ropa v oteževalnih okoliščinah na ulici, pred tem vdrl v stanovanje v Ul. Zorutti, kjer je oropal in pretepel 80-letnega moškega. Ukradel mu je denarnico, v kateri je bilo več bančnih kartic in denar. Odnesel je med drugim tudi televizor. Poškodovanega upokojenca je na domu šele dan kasneje našel sosed, ki je posumil, da nekaj z njim ni v redu, ker ga ni bilo na spregled. Reševalci službe 118 so ga prepeljali v bolnišnico. Zaradi poškodb, ki jih je utrpel med ropom, se bo moral zdraviti 40 dni.

Sredi Trsta pa je, kot smo poročali, 43-letni ropar - karabinjerji so zdaj sporočili tudi njegovo ime - Simone Batturi, sicer sicilskih korenin z bivališčem v Trstu, po omenjenem ropu v stanovanju napadel upokojenca, ki se je sprehajal po tržaških ulicah in ga s pestjo udaril v obraz. Ukradel mu je torbico, v kateri so bili dokumenti, nekaj denarja in bančna kartica. Kmalu po pobegu so ga prijeli karabinjerji. Aretirali so ga in ga prepeljali v tržaški zapor.