Krsti s posmrtnimi ostanki ubitih policistov Pierluigija Rotte in Mattea Demenega sta pravkar zapustili tržaško kvesturo in tako je krenil pogrebni sprevod do cerkve Novega sv. Antona, kjer bo pogrebna maša. Krsti sta šli skozi špalir, ki so ga sestavljali častni vod policije in drugi kolegi policisti, ob izhodu iz poslopja kvesture pa ju je pozdravilo dolgotrajno ploskanje množice.