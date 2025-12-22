Otroci so se predstavili na gledališkem odru

Čeprav se otroci lahko prijetno družijo tudi ob zelo preprostih kulturnih ali razvedrilnih ponudbah, je doprinos profesionalnega mentorja z nadpovprečnim znanjem in izkušnjami tisti element, ki naredi razliko v »koristnih učinkih« delavnice.

Osnovne šole s slovenskim učnim jezikom pod okriljem Večstopenjske šole Josipa Pangerca so na začetku letošnjega šolskega leta premišljeno investirale v izvenkurikularno dejavnost in se odločile za gledališke delavnice, ki jih je organiziralo Slovensko kulturno društvo France Prešeren v okviru projekta, ki ga je koordiniral Zadružni center za socialno dejavnost (podprla pa Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina s prispevkom za manjše organizacije slovenske jezikovne manjšine). Delavnice sta vodila slovenska igralca in režiserja s preverjeno izkušnjo tudi na področju sodelovanja z mlajšimi: Romeo Grebenšek in Gregor Geč. Udeleženci so v petek predstavili sadove te izkušnje na odru občinskega gledališča Franceta Prešerna v Boljuncu.

Učenci osnovne šole Frana Venturinija so se pod mentorstvom Romea Grebenška lotili priljubljenega klasika, saj so uprizorili priredbo Pekarne Mišmaš Svetlane Makarovič.

Režiser Gregor Geč pa je za otroke osnovne šole Albin Bubnič izbral drugo gledališko pot. V tem primeru ni bila v ospredju beseda, temveč obvladanje odrskega prostora in ustvarjanje kreacije tudi z mimiko in telesno izraznostjo. Osnova dela so bile pesmice o čebelah, muhah in pajku prejemnika Levstikovega priznanja za ustvarjalni presežek Tomaža Lavriča. Otroci so domiselno in z dobro mero humorja interpretirali verze o leni čebeli Miheli, o požrešnih muhah na žuru in o sodobnem pajku, ki si predstavlja, da bo z digitalnim poslovanjem živel od virtualne hrane. Naučili so se pričarati panj, pajčevino, predvsem pa jasno zaznamovane like z osnovnimi rekviziti, kar je tudi bistvo gledališke govorice in magije. Učenci osnovne šole Mare Samsa in Ivana Trinka Zamejskega pa so pod režijskim vodstvom Romea Grebenška spoznali prvine bolj klasičnega gledališča s tekstom in zgodbo, ki pripadata 19. stoletju. Uprizorili so namreč pravljico Kdo je napravil Vidku srajčico Frana Levstika.