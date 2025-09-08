Ob 50. obletnici smrti slovenskega likovnega umetnika Toneta Kralja bo danes v osrčju Krasa potekal osrednji kulturno-glasbeni dogodek Oživljanje podob Toneta Kralja. Dogodek je zasnovan kot edinstveno povezovanje kulturne dediščine z glasbo. Program se bo začel ob 12.30 v Tomaju s strokovno predstavitvijo Kraljevih poslikav, ki jo bo izvedla konservatorka za sakralno dediščino Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Minka Osojnik. Sledil bo vodeni krožni pohod med cerkvijo Sv. Petra in Pavla v Tomaju in cerkvijo Sv. Nikolaja v Avberju. Umetnostno-zgodovinska predstavitev poslikav Toneta kralja se bo izvedla tudi v Avberju, predvidoma ob 14.15.

Osrednji del dogodka bo dobrodelni koncert ob 16. uri v cerkvi Sv. Petra in Pavla v Tomaju, na katerem bodo nastopili izbrani pevski zbori in glasbeni umetniki iz krajev, v katerih je ustvarjal Tone Kralj. Izkupiček od zbranih sredstev bo namenjen obnovi strehe cerkve v Avberju, ki bo omogočila trajno ohranitev Kraljevih umetniških del.