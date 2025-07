Padec v jašek posledica čezmejnega zasledovanja

Ob 15.30 so policisti na avtocesti pred izvozom Razdrto pričeli zaustavljati osebni avtomobil Mercedes Benz, ki pa na znake ni ustavljal. Pospešeno je peljal proti Italiji tudi preko 200 km/h in vijugal med vozili. Prečkal je državno mejo na Krvavem potoku, peljal proti Bazovici, Trstu, Opčinam in nazaj proti Sloveniji. Slovenski policisti so peljali za njim, so še poročali s PU Koper.

Trk v policijsko vozilo

Moški je mejo ponovno prečkal na Fernetičih, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in zavil levo, v nasprotni smeri na priključek za A3 (za smer Italija). Nato je zavil desno čez nadvoz, zapeljal v krožišče, naredil krog po krožišču in zapeljal iz krožišča nazaj proti nadvozu po pasu za vključitev v krožišče ter pri tem trčil v policijsko službeno vozilo, ki je pravilno pripeljalo v smeri krožišča. Vozilo je po trku prebilo varnostno ograjo in pristalo v jarku ob avtocesti.

Voznik se je huje poškodoval

Na kraju so policisti ugotovili, da je vozilo vozil 38-letni državljan Turčije. Prevažal je še dva državljana Turčije, stara 23 in 24 let, ki ne izpolnjujeta pogojev za vstop v Slovenijo. Vsi trije so bili poškodovani, voznik huje, in so jih z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico v Izoli.

Vozniku so odredili pridržanje, vendar je ostal na zdravljenju v bolnišnici. Oba potnika sta bila izpuščena, izrazila sta namerno za mednarodno zaščito. Za voznika bo podana kazenska ovadba za nevarno vožnjo in kazenska ovadba za prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države.