Pangerčeve poezije odslej tudi v arabščini

Redki slovenski pesniki in pisatelji se lahko ponašajo s prevodom svojih pesmi v arabski jezik. Med njimi je tudi zamejski Slovenec, dolinski ustvarjalec Boris Pangerc, poet narave in ljubezni, ki je na knjižno polico med svoje zbirke pred kratkim postavil dvojezično knjigo Una nuova stagione - مموسم جديد وسم جديد (Nov letni čas).

Vse se je začelo leta 2016, ko je avtor sodeloval na literarnem natečaju založbe Aletti in bil od takrat vključen v seznam zanimivih ustvarjalcev. »Pred časom sem dobil ponudbo za prevod svojih pesmi v različne jezike, a najbolj zanimiva se mi je zdela prav arabščina. Odposlal sem nekaj ljubezenskih in drugih poezij iz različnih ustvarjalnih obdobij. Nekaj sem jih v italijanščino prevedel sam, nekaj pa jih je Miha Obit,« je zaupal Pangerc, ki ima sicer že veliko izkušenj z dvojezičnimi publikacijami. Zbirko je založba Aletti naposled izbrala kot eno najbolj primernih za arabski prevod in jo junija letos izdala. Prevedel jo je Hafez Haidar, priznan prevajalec in profesor na Univerzi v Pavii.

Uradne predstavitve nove zbirke še ni bilo, pesnik in pisatelj iz Doline pa načrtuje, da bi po poletju prišel v stik s tržaško arabsko skupnostjo in ponudil branje svojih poezij v obeh jezikih.