Parlamentarci složno podprli ogrožene delavce

Osem senatorjev in poslancev, ki so bili na nedavnih parlamentarnih volitvah izvoljeni v Furlaniji - Julijski krajini, je podpisalo skupno stališče in se obvezalo, da bo pri novi italijanski vladi podpiralo zahteve sindikatov kovinarjev FIM CISL, FIOM CGIL in UILM za zagotovitev prihodnosti tovarne Wärtsilä pri Boljuncu. Včeraj zgodaj popoldne so se v tržaški dvorani Piccola Fenice udeležili sestanka, ki so ga sklicala državna sindikalna vodstva in s katerim so si želeli zagotoviti še nadaljno podporo vseh političnih sil. Kot sta poudarila državna sekretarja Luca Trevisan (FIOM) in Massimiliano Nobis (FIM) ter Antonio Rodà (UILM), pokrajinski sekretar, ki je na srečanju zastopal stališča državnega vodstva, so lahko od samega začetka računali na pomoč vseh političnih sil, levih in desnih ter same vlade. Z imenovanjem novih ministrov bodo spet stekla tudi vladna pogajanja za tovarno in zato hočejo ohraniti složno fronto,so pojasnili.

