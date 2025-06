V Dolini bodo občani odločali o odstotku proračuna

Od srede je na povezavi www.breg-part.eu mogoče sodelovati pri participativnem proračunu, ki ga kot prva v FJK in severo-vzhodni Italiji uvaja Občina Dolina. Kaj je in kako deluje, je bila tema sredinega srečanja v gledališču Prešeren v Boljuncu, kjer so dolinski župan Aleksander Coretti in odbornik Michele Di Donato skupaj s strokovnjakoma Vidom Tratnikom in Duno Viezzoli zadruge The Field predstavili demokratični mehanizem, ki bo občanom omogočil aktivno sodelovanje pri odločitvah za dobro skupnosti. Skupna vrednost projektov, ki jih bo Občina Dolina financirala, bo enaka odstotku vseh prihodkov v občinskem proračunu, kar znaša približno 80 do 90 tisoč evrov za leto 2025.

Koncept participativnega proračuna je zelo preprost. Občina se odpove porabi dela proračuna in prepusti, da se o prioritetah izrečejo občani. Da se iz proračuna nameni določen znesek, morajo pripraviti projekt, ki ga preuči komisija, v kateri bodo župan, občinski uradniki in predstavniki. O sprejetih predlogih bodo lahko glasovali občani, v 18 mesecih jih bo občina uresničila. Vsi občani in občanke, ki izpolnjujejo pogoje - 18 let in stalno bivališče v občini -, lahko predlagajo projekt, katerega vrednost naj znaša od tri tisoč do petnajst tisoč evrov (z davkom DDV). Vsak lahko glasuje samo enkrat (registracija poteka s podatki volilne izkaznice) in odda največ tri preference.

V praktično nalaganje projektov preko spletne platforme se je poglobila Duna Viezzoli. Tri so faze, na katere vsak uporabnik naleti: prva je predlagaj - projektne predloge bo mogoče oddati med 11. junijem in 15. oktobrom -, druga je glasuj - od 16. do 30. novembra bo mogoče glasovati za projekte, ki bodo lahko financirani z deležem, namenjenim participativnemu proračunu -, tretja pa spremljaj - zmagovalci bodo razglašeni 3. decembra, napredovanje projektov bo mogoče spremljati na spletni strani. »Med 15. oktobrom in 16. novembrom bo komisija preučila prispele projekte - ne bo jih ocenila glede na kakovost, ampak preverila, če so zakonsko izvedljivi, če niso že vključeni v druge občinske načrte in pri izločenih navedla, zakaj predlog ni ustrezal,« je povedala.

Predlagatelji bodo v prvi fazi imeli na voljo pisarno za pomoč in reševanje dvomov in težav, ki bo na občini delovala vsako sredo med 9. in 13. uro. »Pomagali bodo pri sestavi projekta, pri razumevanju stroškov in cen za uresničitev vsakega,« je dejala in opozorila, da so koraki na spletni strani zelo jasni.

Kateri so lahko predlogi? V glavnem so to projekti za skupnost, se pravi za okolje, vezani na ceste, obogatitev parkov in šol, na vodne pipe, skupne prostore, športne ali rekreativne kotičke.

Do oktobra bo v po vaseh zaživelo še pet predstavitev participativnega proračuna - prva bo pri Domju 26. junija ob 20.30.