Pedočin bo lahko spet sprejel več žensk

Ljubiteljice nastavljanja sončnim žarkom v priljubljenem tržaškem kopališču Pedočin, ki slovi po tem, da sta plaži za moške in ženske ločeni z zidom, je pred časom negativno presenetilo dejstvo, da so zaradi varnostnih razlogov omejili število obiskovalcev. Na ženski strani, ki je najbolj obiskana, je bilo istočasno lahko največ 506 ljudi. Zaradi tega se je pred vhodom v Lanterno, kot se uradno imenuje to kopališče, zjutraj vila dolga vrsta ljudi.

V Pedočinu so zato uredili nov zasilni izhod, hvala kateremu bo predvidoma že jutri, v soboto, 3. avgusta, kopališče na ženski strani lahko sprejelo 750 obiskovalk.